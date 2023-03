La conviction de Daniel Bravo au sujet de Bayern / PSG

Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’Histoire du PSG, confirmant sa forme du moment. De quoi prévoir une prestation XXL de sa part ce mercredi soir à l’Allianz Arena face au Bayern Munich ?

Le FC Nantes, qui n’a nullement démérité, s’est incliné en terre parisienne face au PSG sur le score de 4-2. Un adversaire qui restera dans l’Histoire puisque c’est contre les Canaris que Kylian Mbappé a confirmé son statut de légende rouge et bleu. En inscrivant l’ultime but des siens, l’international tricolore a ainsi dépassé Edinson Cavani et ses 200 réalisations. Et forcément, depuis ce but Ô combien symbolique, Kylian Mbappé est encensé de toute part.

Le meilleur joueur du monde actuel ?

C’est notamment le cas avec Daniel Bravo. L’ancien joueur du PSG, interrogé par Téléfoot, n’a pas tari d’éloges en ce qui concerne Kylian Mbappé. Mieux, à ses yeux, étant donné l’état de forme de ce dernier, le PSG peut tout à fait croire à une place en quarts de finale de la Ligue des Champions : « Il est tellement intelligent qu’il sait ce qu’il faut faire pour s’améliorer. Donc, on ne sait pas où il peut aller. Pour moi, c’est l’héritier des Messi – Ronaldo. Aujourd’hui, pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. Il rend ses partenaires meilleurs. Il donne de la force à l’équipe. Il fait peur à l’adversaire qui est obligé de reculer un peu plus. On a pu regretter qu’il ne soit pas là dès le début de PSG / Bayern. Mais il sera là au retour et je pense que ça peut tout changer. Je suis sûr que Paris peut se qualifier maintenant parce que Kylian sera là. »