LdC : La forme du Bayern Munich avant le 1/8e retour

Le PSG s’apprête à disputer la rencontre la plus importante de sa saison ce mercredi 8 mars (21h sur Canal + & RMC Sport) en huitième de finale retour de C1 face au Bayern Munich. Un déplacement sur une pelouse de l’Allianz Arena qui n’a jamais vue les Bavarois s’incliner cette saison. Zoom sur la forme de l’adversaire de la semaine.

Vingt-et-un jour se seront écoulés entre le match aller et retour de ce huitième de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Vainqueur de la première manche par la plus petite des marges (0-1) au Parc des Princes, les hommes de Julian Nagelsmann ont depuis pris des coups derrière la tête. Outre sa force de frappe offensive, le club de Bavière n’a jamais connu la défaite cette saison sur sa pelouse. Cependant, il existe tout de même des failles dans les rangs du Bayern Munich. Celles-ci ont été exploitées sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach dès le 18 février. Dès la 8e minute, Alassane Plea prend la profondeur et met en difficulté Dayot Upamecano avec vitesse. Le défenseur central français est poussé à faire faute et écope d’un carton rouge. Une rencontre qui se finira par une défaite des Bavarois (3-2), et a mis en lumière les faiblesses du bloc adverse lorsqu’il est face à une grosse prise de profondeur. Un schéma qui pourrait se produite ce mercredi 8 mars avec notamment et évidemment la présence de Kylian Mbappé sur le pré. Les joueurs de Julian Nagelsmann ont ensuite accueillis leur concurrent pour le titre en Bundesliga, l’Union Berlin. Un match facilement remporté sur le score de 3 buts à 0. Dernière sortie en date pour le Bayern Munich, ce samedi 4 mars sur la pelouse de la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Un match face au 15e du championnat d’Allemagne durant lequel les Bavarois ont été bousculés dans le premier acte mais sont parvenus à rentrer aux vestiaires en menant 0-1 grâce à une frappe lointaine du défenseur central Matthijs de Light. Dans un second acte disputé, l’ancien parisien Choupo-Moting creuse l’écart pour les siens avant de voir Stuttgart le réduire en fin de match (88e) par le biais de son attaquant Juan Jose Perea.

"L'entrée de Mbappé ? Il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu'il ne l'a été réellement"

Si le bilan de ces trois semaines qui séparent le match aller du match retour semble positif pour le Bayern Munich, la domination des Bavarois face à ses adversaires n’est pas écrasante. A tel point qu’en Bundesliga, le champion en titre, est à égalité de point avec le Borussia Dortmund. Un mano à mano dans son championnat local sur lequel le Paris Saint-Germain pourrait s’appuyer afin d’user physiquement son adversaire de la semaine, en répondant présent dans le pressing, l’intensité et les duels. Avec un bilan de deux victoires et une défaite en trois matchs depuis le 14 février dernier, le Bayern Munich abordera tout de même la manche retour face au PSG avec confiance, tant elle se jouera sur sa pelouse.