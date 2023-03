Mbappé, Messi… Les chiffres à retenir après PSG / Nantes

Le PSG s’est imposé dans son antre du Parc des Princes devant le FC Nantes (4-2) ce samedi soir en marge de la 26e journée de Ligue 1. Au cours de ce match, deux joueurs ont particulièrement brillé : Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Ce mercredi, c’est un choc au sommet qui attend le PSG. Après son revers à l’aller, le club parisien se doit de réaliser une prestation de qualité afin de décrocher son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sur le terrain du Bayern Munich. Et avant cette échéance, les hommes de Christophe Galtier faisaient face à Nantes ce samedi soir. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des locaux, non sans se faire une petite frayeur. Score final : 4-2.

Mbappé et Messi en feu

L’occasion pour Kylian Mbappé de marquer au fer rouge son nom dans l’Histoire du PSG. Car oui, la semaine passée, l’ancien monégasque s’est offert un doublé face à l’ennemi phocéen, égalant par la même le record de but détenu par Edinson Cavani. Et un match plus tard, Kyky est désormais seul aux commandes avec 201 buts. Il est également devenu le premier joueur à scorer 201 buts pour une écurie hexagonale depuis Delio Onnis avec l’AS Monaco. C’était en 1980. Un autre joueur est particulièrement efficace depuis son retour de la Coupe du monde en la personne de Lionel Messi.

C’est simple, depuis que l’année 2023 s’est lancée, Lionel Messi s’est montré décisif à 9 reprises en 11 apparitions (5 buts et 4 passes décisives). Mieux, il a marqué un but lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1. Par la même, il est le premier joueur à avoir été décisif 50 fois cette saison, club et sélection confondus (30 buts et 20 passes décisives). Un duo de choc en somme. Et le PSG aura bien besoin de ces deux hommes ce mercredi soir. Ce qui laisse de l’espoir, Surtout au vu de la complicité qui se dégage entre ces deux joueurs, même si, oui, il faudra bien plus que ça pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions.