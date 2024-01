La Corée du Sud prépare bien sa Coupe d’Asie

Buteur contre Toulouse lors de la victoire du PSG lors du Trophée des Champions, Lee Kang-in a rejoint sa sélection pour participer à la Coupe d’Asie. Il a participé au match amical contre l’Irak de la Corée du Sud.

Lee Kang-in a été convoqué par Jürgen Klinsmann, le sélectionneur de la Corée du Sud, pour participer à la Coupe d’Asie qui se déroulera au Qatar du 12 janvier au 10 février. Comme Achraf Hakimi, le milieu du PSG avait été autorisé à jouer le Trophée des Champions mercredi soir contre Toulouse. Il avait ouvert le score dans cette rencontre, une réalisation, en plus de celle de Kylian Mbappé, qui a permis au PSG de s’offrir son douzième trophée des Champions, le dixième lors des onze dernières éditions. Il a ensuite pris la direction du Qatar pour préparer la Coupe d’Asie.

A voir aussi : Sélections : Achraf Hakimi et Kang-In Lee vont quitter Paris

33 minutes de jeu pour Lee Kang-In

Ce samedi après-midi, la Corée du Sud affrontait l’Irak pour son dernier match de préparation à la Coupe d’Asie. Et les Coréens se sont imposés grâce à un but de Lee Jae-sung à la 40e minute. Remplaçant au coup d’envoi, le numéro 19 du PSG est entré un peu avant l’heure de jeu (58e). En 33 minutes de temps de jeu, Lee Kang-In a touché 32 ballons, délivré deux passes clés, a été propre dans le jeu (90% de passes réussies), deux centres et deux passes en profondeur comme le rapporte le twittos qui suit l’actualité de l’ancien majorquin, KangInLee_FR. La Coupe d’Asie commence lundi (12h30) pour Lee Kang-In et la Corée du Sud avec le match contre Bahreïn.