La date et l’heure de Lens / PSG révélées

Le PSG est à quelques heures de disputer son quatrième match de Ligue des Champions sur la pelouse du RB Leipzig et en cas de succès, les hommes de Mauricio Pochettino pourraient prendre une option quasi-définitive sur la qualification. Trois jours plus tard, les Rouge & Bleu s’envoleront du côté de Bordeaux pour la 13e journée de Ligue 1 avant d’avoir une (énième) trêve internationale, la dernière de l’année 2021 (pour notre plus grand bonheur).

Après celle-ci, le Paris Saint-Germain va beaucoup enchaîner et disputer des rencontres importantes que ce soit en championnat mais aussi en Ligue des Champions. La Ligue de Football Professionnel a publié la date de la rencontre qui va opposer le RC Lens, équipe surprise de ce début de saison, aux Parisiens au Stade Bollaert-Delelis. Ce match se jouera le samedi 4 décembre prochain à 21h00 et sera diffusé sur Canal+ Décalé. Le PSG recevra trois jours après le Club Bruges pour la dernière journée de la C1, en espérant que la qualification sera en poche avec la place de leader du groupe A !