Ruddy Buquet, arbitre du match entre Bordeaux et le PSG

Avant une nouvelle trêve internationale, le PSG a encore deux matches à jouer. Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) avec le déplacement à Leipzig – dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions – puis un déplacement à Bordeaux pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Ce dernier sera arbitré par Ruddy Buquet. L’homme en noir sera assisté par Guillaume Debart et Christophe Mouysset. Marc Bollengier officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR sera confiée à Mikaël Lesage et Frédéric Haquette.

L’arbitre de 44 ans a arbitré une fois le PSG cette saison, lors de la défaite à Rennes le 3 octobre dernier. Il a également arbitré Bordeaux à une reprise. C’était lors de la deuxième journée et un match nul sur la pelouse de Marseille. En quatre matches de Ligue 1 pour 16 cartons jaunes et 1 carton rouge.