Mbappé aurait pu signer à Leipzig, confie Ralf Rangnick

Après son infection ORL qui l’a privé du choc face au LOSC le week-end dernier, Kylian Mbappé sera bien de retour ce mercredi soir face au RB Leipzig. Une excellente nouvelle pour Mauricio Pochettino puisque le numéro 7 est clairement le facteur plus du club parisien depuis un long moment déjà. Et avant de se frotter comme adversaire au RBL de manière régulière, l’international tricolore a eu l’opportunité de signer dans l’écurie de la Galaxie Red Bull il y a quelques années de cela. C’est, du moins, ce qu’a révélé Ralf Rangnick, ancien directeur sportif du club allemand, dans les colonnes de L’Equipe.

La scène se déroule en janvier 2015 alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas signé professionnel avec Monaco et que le RB Leipzig bataille en seconde division allemande. Ralf Rangnick, qui s’est déplacé à Bondy pour tenter de convaincre l’entourage du joueur, est proche de conclure le dossier, selon ses propres dires : « L’affaire était quasiment bouclée« . Le seul souci, c’est que nous étions à la recherche d’un entraîneur à Leipzig en janvier 2015 et que nous ne savions pas à qui confier durablement ce poste. Wilfrid Mbappé m’a glissé que si je devais moi-même devenir le coach, il me confierait son fils les yeux fermés. Or je ne pouvais pas lui faire cette promesse à ce moment-là. J’ai pris ce poste six mois plus tard et Kylian s’était entre-temps engagé avec Monaco.«