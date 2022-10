Ce samedi, le PSG l’a emporté face à l’ESTAC Troyes sur le score ahurissant de 4-3 (13e journée de Ligue 1). Si la MNM a, une énième fois, brillé, la défense a, elle, démontré des lacunes assez flagrantes.

Alors certes, l’arrière-garde alignée par le PSG ce samedi était expérimentale, Marquinhos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes n’ayant pas débuté cette partie. On pourrait donc logiquement se dire que ces différentes errances observées sont plutôt compréhensibles étant donné le contexte. Néanmoins, une statistique, mise en exergue par le compte Paris Stats Germain, révèle tout de même d’une certaine fragilité et, également, d’une certaine anomalie. Une anomalie car le PSG peut toujours se targuer de posséder la meilleure défense de l’Hexagone, à égalité avec le RC Lens (8 buts encaissés).

De nombreuses opportunités offertes

En effet, malgré une défense difficilement prenable au cours des dernières échéances, avec notamment cinq buts encaissés seulement avant cette partie face aux Troyens, le PSG a tout de même la fâcheuse habitude de concéder un nombre de tirs par match particulièrement élevé. Face à l’ESTAC par exemple, la sphère a pris la direction de la cage parisienne à 11 reprises. Ce qui est tout à fait dans les standards depuis l’entame de l’exercice en cours. Car oui, en moyenne, le PSG concède 11,2 tirs par rencontre, ce qui représente la plus haute moyenne sur les dix dernières années. De quoi prouver, s’il le fallait encore, la prépondérance d’un Gianluigi Donnarumma en ce qui concerne les chiffres défensifs proposés par le PSG.