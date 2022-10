De très nombreux titis à l’entraînement du PSG

Hier après-midi, le PSG a peiné pour s’imposer contre Troyes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Après ce match, pas de repos pour les joueurs de Christophe Galtier. Mercredi soir, ils affrontent la Juventus Turin pour s’assurer de terminer en tête de leur groupe de Ligue des Champions.

Comme c’est de coutume après un match, les titulaires effectuent un décrassage en salle alors que les remplaçants et ceux qui ont peu joué lors de la rencontre de la veille s’entraînent sur les pelouses du Camp des Loges. Et souvent des titis montent à l’étage supérieur pour s’entraîner avec ces derniers. Ce dimanche ne déroge pas à la règle. Comme l’indique le Parisien, pas moins de six titis qui évoluent dans l’équipe U19 étaient présents à la séance des pros.

Une première pour Ethan Mbappé

C’était le cas pour Ethan Mbappé. Le jeune milieu de terrain (15 ans) et frère du numéro 7 du PSG a goutté pour la première fois à l’entraînement des pros, quelques jours après avoir connu sa première titularisation en Youth League contre le Maccabi Haïfa (3-1). Il était accompagné d’Ilyes Housni, Nehemiah Fernandez-Veliz, Christ Mukelenge, Queyrell Tchicamboud et Vimoj Muntu Wa Mungu. Ces derniers n’avaient pas de match de championnat ce week-end et auront, comme l’équipe première, un match très important de Youth League contre la Juventus pour s’adjuger la première place de son groupe. Actuellement, les joueurs de Zoumana Camara comptent deux points d’avance sur les Italiens.