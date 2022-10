Le PSG prêt à faire des folies pour conserver Lionel Messi ?

Après un temps d’adaptation qui aura duré une saison, Lionel Messi rayonne enfin sous la tunique du PSG. De ce fait, très content de son phénomène argentin, le club de la capitale serait prêt à débuter les grandes manœuvres pour le conserver le plus longtemps possible.

Qu’il est loin le Lionel Messi de l’exercice passé. Moribond et balbutiant assez largement son football lors de ses premiers pas en rouge et bleu, la Pulga affiche un tout autre niveau en 2022-2023. C’est simple, depuis le mois d’août, le numéro 30 aligne les prestations de grande classe. Et en plus d’une influence certaine dans le jeu parisien, il offre, en prime, des statistiques assez impressionnantes : 11 réalisations et 12 assists en 16 apparitions. Satisfait de son élément, et c’est peu de le dire, la direction du PSG aimerait rapidement entériner une prolongation.

Un contrat de deux ans ?

En effet, c’est Sport qui évoque ce dossier ce jour. Selon le média catalan, le PSG devrait, incessamment sous peu, lancer les pourparlers afin de prolonger Lionel Messi. Et pour le convaincre, ce sont de gros arguments que le board francilien devrait faire valoir. Ainsi, le principal intéressé possède encore une année optionnelle au sein de son bail. Mais le PSG aurait d’autres plans. Deux ans supplémentaires, voici la durée de cette hypothétique proposition. Mieux, le club de la capitale serait même enclin à lui offrir une augmentation substantielle de ses émoluments en terre parisienne alors que la légende argentine percevrait aujourd’hui un salaires avoisinant les 40 millions d’euros nets par saison. Reste à connaître les intentions de Lionel Messi. S’il semble désormais heureux dans sa tête et dans son football à Paris, rien ne dit qu’il acceptera une telle proposition alors que cette éventuelle prolongation étendrait son contrat jusqu’en juin 2025. Il aura alors 38 ans.