La saison 2022-2023 du PSG est éprouvante pour les supporters des Rouge & Bleu. Et les membres du Collectif Ultras Paris ont décidé d’exprimer leur mécontentement ce lundi devant le Camp des Loges.

Pour la neuvième fois en cette année 2023, le PSG a goûté à la défaite. Un revers face au FC Lorient qui a du mal à passer aussi bien chez Christophe Galtier que chez les supporters des Rouge & Bleu. Sanctionné par la LFP, le Virage Auteuil était à huis clos lors de cette rencontre face aux Merlus dimanche. De ce fait, le Collectifs Ultras Paris n’a pas pu exprimer sa colère après la nouvelle déconvenue à domicile. Mais, le CUP a profité de la journée de ce lundi pour faire passer quelques messages.

« Vous ne représentez en rien notre ville… qui se reconnaît dans ce PSG ? Cassez-vous »

Comme rapporté par le compte Twitter du Collectif Ultras Paris, certains membres du CUP ont décidé de mener une action devant le Camp des Loges. Et quelques banderoles ont été déployées comme « Le ras-le-bol avant le raz de marée », « Plus personne ne vous respecte, pourquoi on le ferait ? » ou encore « Vous ne représentez en rien notre ville… qui se reconnaît dans ce PSG ? Cassez-vous ». Le groupe de supporters demande également la démission de la direction. Un ras-le-bol général qui montre une fracture nette entre cette équipe parisienne et ses fervents supporters. Déjà lors de l’exercice précédent, le Collectif Ultras Paris avait montré son indifférence devant l’obtention du titre de champion de France. Et cette saison, l’ambiance devrait une nouvelle fois être morose alors que le club parisien est toujours en bonne posture pour remporter un 11e titre de champion, qui constituerait un record national.