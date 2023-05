Le PSG a frappé fort en suspendant Lionel Messi après son escapade en Arabie saoudite sans l’autorisation du club. Suspendu pour deux semaines, l’Argentin ne devrait plus être un joueur du PSG la saison prochaine. Une aubaine pour le FC Barcelone.

Ambassadeur de l’Arabie saoudite, Lionel Messi devait se rendre dans le pays pour un voyage promotionnel. Il aurait déjà repoussé deux fois ce voyage. Dimanche, après la défaite du PSG contre Lorient (1-3), il avait pris la direction de Riyad. Mais même si Nasser al-Khelaifi et Luis Campos avaient été prévenus de ce voyage, ils n’avaient pas donné leur aval. L’Argentin y est quand même allé et s’est vu sanctionné par ses dirigeants avec une suspension de deux semaines durant lesquelles il ne s’entraînera pas, ne jouera pas et ne sera pas payé. Alors que ces derniers jours, la prolongation était annoncée comme la chose la plus probable dans ce dossier, il est désormais clair que les deux clans vont se séparer à l’issue du contrat du joueur le 30 juin.

Le Barça confiant pour un retour de Messi

Depuis plusieurs semaines, on parle d’un intérêt du FC Barcelone pour faire revenir son ancien joueur. RMC Sport explique que la décision du PSG de ne pas prolonger son numéro 30 ne date pas d’hier mais de plusieurs semaines déjà. Du côté du joueur, on voulait aussi partir. Le média sportif indique que « depuis plusieurs semaines, son entourage discute discrètement avec le FC Barcelone. » Et « étonnamment au regard de la situation économique du club, les Catalans sont même confiants sur leur capacité à faire revenir l’idole de la ville. » RMC Sport indique aussi qu’il subsistait une incertitude sur la volonté des dirigeants du Qatar, mais ces derniers sont aujourd’hui alignés avec leur direction sportive. RMC Sport explique enfin que cette absence à l’entraînement de Lionel Messi a été très commenté et pour la première fois de la saison, certains cadres ont ouvertement critiqué l’Argentin (35 ans).

Luis Campos a prévenu Messi de sa sanction

Selon les informations de France Bleu Paris, confirmées par RMC Sport, c’est Luis Campos – le conseiller sportif du PSG – qui a prévenu Lionel Messi hier soir qu’une procédure disciplinaire a été engagée contre lui. Dans sa défense, Lionel Messi a avancé le changement dans le planning des entraînements après le revers contre Lorient. Mais Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour L’Equipe, indique sur son compte twitter que le planning d’entraînement n’a pas été modifié. « Il y avait entraînement lundi, avant le match face à Lorient. » Il aurait été supprimé si les Rouge & Bleu s’étaient imposés sur la pelouse du Parc des Princes. Lionel Messi savait que cet entraînement était prévu.

C’est Luis Campos qui a contacté Lionel Messi en début de soirée pour l’informer qu’une procédure disciplinaire interne a été engagée par le club contre lui @francebleuparis #fbsport — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) May 2, 2023