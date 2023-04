La faible marge de manoeuvre du PSG pour prolonger Messi

Dans les semaines à venir, l’avenir de Lionel Messi devra s’éclaircir. Mais à ce jour, un doute existe toujours entre une prolongation de contrat au PSG ou une nouvelle aventure pour la Pulga.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est au centre des attentions depuis quelques semaines. Et pour cause, La Pulga n’a toujours pas tranché pour son futur. Si une prolongation de contrat avec le PSG était dans un premier temps la solution la plus envisageable, depuis quelques semaines les rumeurs d’un retour au FC Barcelone ont pris de l’ampleur. En effet, les Azulgrana ne cachent plus leur envie d’un retour de leur meilleur joueur en Catalogne, à l’image du récent discours tenu par le vice-président, Rafa Yuste : « Nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait à quel point nous l’apprécions et j’aimerais qu’il revienne. » Mais de son côté, la direction du PSG a toujours pour objectif de prolonger la star argentine, rapporte Goal. Le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi, avait récemment déclaré son désir de voir le septuple Ballon d’Or poursuivre sous les cieux parisiens. Et pour cause, aux yeux des hautes sphères parisiennes, l’Argentin de 35 ans est « un atout dans l’équation financière sur laquelle le club doit travailler ». Les dirigeants estiment d’ailleurs que les critiques étaient trop dures contre le natif de Rosario après l’élimination en Ligue des champions. Cependant, aucune évolution n’a eu lieu entre le clan Messi et le PSG depuis la réunion début février.

Campos devra vendre ou prêter pour réduire la masse salariale

De son côté, Lionel Messi, tout comme son entourage, « est tout à fait conscient que son arrivée dans la capitale a fait un peu plus basculer le PSG dans une autre dimension en lui permettant d’augmenter considérablement ses revenus ainsi que sa visibilité. » Et toujours selon les informations de Goal, le récent vainqueur de la Coupe du monde n’a pas pour intention de réduire ses émoluments « alors qu’il est l’un, si ce n’est le meilleur, actif de l’effectif parisien. » De plus, le PSG doit également jongler avec les contraintes du fair-play financier, ce qui laisse à ce jour une très faible marge de manoeuvre pour une prolongation de l’ancien Barcelonais. « Nous nous tenons aux consignes du fair-play financier et nous ne pouvons lui offrir plus », explique notamment une source interne du club parisien. Ainsi, le club de la capitale est dans l’obligation de réduire sa masse salariale, qui est actuellement la plus élevée d’Europe. Et afin de s’octroyer quelques leviers de négociation, Luis Campos aura pour objectif pour vendre certains joueurs et d’en prêter d’autres avec une prise en charge complète des émoluments. L’objectif étant de réduire de 30% une masse salariale de plus de 700M€. « Une mission ardue qu’il devra impérativement réussir s’il souhaite aussi recruter par ailleurs », conclut le média sportif.