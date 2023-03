Dans le cadre de l’édition 2023 du Marca Sport Week-End, le président du Paris Saint-Germain s’est exprimé sur l’actualité footballistique. Nasser Al-Khelaïfi a eu l’occasion de s’exprimer sur son club, son rôle, la Ligue des Champions … .

Le président du Paris Saint-Germain a répondu présent lors de ce gala organisé annuellement par le quotidien espagnol Marca. Nasser Al-Khelaïfi a répondu aux questions qui lui ont été posées, par visioconférence.

Comment gère-t-il sa casquette de président du PSG et le temps nécessaire ?

« Merci beaucoup. Tout d’abord, je suis ravi d’être ici. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent. Il m’a donné plus d’éloges que je n’en méritais, ce que j’essaie de faire, c’est de faire ce que j’aime et ce qui me passionne dans le football. Et c’est le plus important. Il n’y a pas de secret pour ce que je fais, juste aimer ce que vous faites et le faire avec passion. Donnez tout à 100%. C’est la raison pour laquelle je veux continuer dans tout ce que je fais et avec le club. J’ai appris de mon expérience. Ils m’ont beaucoup appris à me battre. Et comment être fidèle à son pays. J’ai commencé dans le tennis mais maintenant je suis dans le football. Nous aimons ce que nous faisons et quand je n’aime pas ça, j’arrête de le faire« .

La pression que génère son rôle au PSG

« L’exposition est très grande dans cette position, c’est vrai. Voyez tout le chemin que nous avons parcouru, ce que nous avons accompli et ce que nous allons accomplir à l’avenir. C’est ce que les gens aiment, c’est le sport numéro un au monde et nous essayons d’être l’un des clubs numéro un en Europe et dans le monde. Nous sortons pour arriver là où nous sommes« .

Pourquoi est-ce si difficile de gagner la Ligue de Champions ?

« Il y a beaucoup de détails. Ce n’est pas facile de gagner. Il y a beaucoup de grands clubs qui se battent pour y parvenir. Il faut être en Ligue des Champions, avoir de la chance, faire des efforts, qu’il n’y ait pas de blessés… Il n’y a pas de marge d’erreur, en Ligue des Champions on paie cher. Il y a des pressions parce qu’il y a beaucoup d’équipes qui se qualifient et beaucoup de très grands clubs. Nous allons essayer chaque année et nous battre pour y parvenir« .

Image : Marca

Les changements qu’a connu le PSG de 2011 à aujourd’hui ?

« Je suis très fier de toute l’exposition et du chemin parcouru. Mes anciens managers ont fait un travail fantastique. Nous avons un projet à poursuivre. En 11 ans, nous avons remporté le championnat neuf fois. Les titres sont très importants. Nous avons augmenté la valeur du club de 70 millions à 700. Nous continuons à investir et nous savons comment le faire. Il y a des offres d’achat d’actions et c’est un bon investissement. Nous voulons aussi investir dans le football féminin et dans le nouveau centre de formation, que nous ouvrirons en 2026, nous espérons qu’il sera l’un des meilleurs au monde. Notre projet est la rénovation du stade« .

Les cas Mbappé, Messi et Ramos

« Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous concentrons sur leur poursuite. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer et que nous faisons les choses correctement et que nous nous développons. Nous n’allons pas faire d’erreurs. Je pense qu’il est très important que nous nous concentrions maintenant sur notre saison. Nous nous concentrons sur les jeunes et les jeunes talents. Nous allons continuer à investir dans le club et dans toute la transformation du futur de l’Académie«

Le départ du Parc des Princes ?

« Ce n’est pas un secret que nous voulons avoir un grand stade. Les grands clubs ont des stades plus grands de 70 000 ou 80 000. Les supporters ont droit à un stade plus grand. Pour nous, c’est un investissement. Nous allons restructurer le stade, c’est un très gros investissement« .

Affaire Negreira / UEFA

« Je ne m’immisce jamais dans de telles affaires. Je ne suis pas impliqué, nous n’avons aucune influence là-dessus vraiment. Et l’affaire est devant les autorités judiciaires. Il faut attendre et être prudent. Je ne peux pas parler au nom de l’UEFA, qui fera ce qu’elle jugera bon. Il va essayer de protéger le football« .

Pourquoi le PSG n’a-t-il pas encore gagné la Ligue des Champions ?

« Je pense que nous devons continuer à travailler. Nous avons trois super stars, mais aussi d’autres talents fantastiques. On va analyser l’équipe, il faut travailler. Les quatre dernières années ont été fantastiques, nous avons atteint la finale et il est important de s’améliorer chaque année en tant que club et d’améliorer l’équipe« .