La FFF et la LFP s’opposent fermement à une Superleague

C’est la bombe de ce dimanche. 12 clubs européens (FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan, la Juventus Turin, le Milan AC, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham) devraient annoncer ce soir la création d’une Superleague. Un projet qui ne plaît pas au vu des dernières déclarations des observateurs du football ou bien encore de l’UEFA qui est prête à de lourdes sanctions contre les clubs et les joueurs qui participeraient à cette Superleague. Le PSG et les clubs français comme les Allemands ne sont pas concernés par ce nouveau tournoi. Les instances du football français, la FFF et la LFP, ont fait savoir – via un communiqué – qu’ils s’opposaient fermement à cette idée de Superleague.

Le communiqué de la LFP et de la LFP

La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel s’opposent à tout projet de Superligue européenne. Aux côtés de l’UEFA, la FFF et la LFP se positionnent fermement contre un projet qui menace toute la pyramide du football européen. Les rêves hégémoniques d’une oligarchie auront pour conséquence la disparition d’un système européen qui a permis au football un développement sans précédent sur le continent européen. En rompant cet équilibre, le projet de Superligue mettra un terme à un système basé sur le mérite sportif et qui a su mettre en place des mécanismes de solidarité avec toutes les fédérations européennes. La FFF et la LFP rappellent que le socle des championnats domestiques contribue au développement de tout le football. En France, au travers des mécanismes de solidarité, le football professionnel irrigue tout le sport et le football amateur.