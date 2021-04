Beye : “Pour moi, la meilleure équipe des demies est le PSG”

Le PSG a réussi à éliminer la meilleure équipe du monde – le Bayern Munich – en quart de finale de la Ligue des Champions mercredi dernier (2-3/0-1). Le PSG affrontera Manchester City en demi-finale. Habib Beye estime que le PSG est la meilleure équipe de ce dernier carré de la C1.

“Le plus important c’est d’être au rendez-vous des demi-finales et ne pas l’oublier qu’ils le sont sans Neymar face au FC Barcelone, contre le Bayern avec Dagba, Bakker et Idrissa Gueye, dont tout le monde disait qu’il n’avait pas le niveau pour jouer au milieu de terrain, avec Danilo en défense centrale, alors que tout le monde l’avait critiqué quand Tuchel l’avait mis à ce poste-là, relate Beye dans le CFC. Je pense qu’il y a une œuvre collective et je pense que lorsque l’on regarde les quarts de finale, la meilleure équipe des huit était le Bayern. Je pense que la meilleure équipe des quatre (Paris, Manchester City, Chelsea, Real Madrid), c’est le PSG.”