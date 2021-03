Luana victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche

Seule absence majeure du groupe des Féminines du PSG pour affronter l’Olympique Lyonnais en UEFA Women’s Champions League, la milieu de terrain parisienne, Luana, ne pourra plus jouer cette saison. En effet, dans un communiqué, le PSG a indiqué que la Brésilienne de 27 ans souffrait “d’une rupture d’une plastie de ligament croisé du genou gauche.” Le club de la capitale n’a pas précisé la durée d’indisponibilité de sa joueuse. Luana Bertolucci Paixão consultera cette semaine un spécialiste afin d’évaluer un éventuel traitement chirurgical, précise le communiqué. “Le Paris Saint-Germain apporte tout son soutien et souhaite le meilleur rétablissement possible à Luana”, conclut le club parisien. Pour rappel, Luana avait récemment prolongé son contrat avec les Féminines du PSG jusqu’en 2022.