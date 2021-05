Règle emblématique des compétitions européennes depuis très longtemps (56 ans), le but à l’extérieur qui compte double devrait disparaître prochainement. Selon les informations de The Times, la commission des compétitions de clubs de l’UEFA – qui s’est réunie ce vendredi – a décidé de supprimer cette règle. Mais cette décision doit encore être votée en comité exécutif de l’instance européenne. Cette saison, le PSG a bénéficié de cette règle lors du quart de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Les Parisiens s’étaient imposés 2-3 à Munich alors que les Bavarois l’emportaient une semaine plus tard au Parc des Princes (0-1). Au score cumulé, les deux équipes étaient à égalité (3-3) mais le PSG ayant marqué plus de buts à l’extérieur dans cette confrontation, il s’est qualifié en demi-finale.