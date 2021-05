Si au PSG et dans l’entourage du club on assure qu’il n’y a pas d’actualité autour de Mauricio Pochettino et d’un potentiel retour à Tottenham, en Angleterre le son de cloche reste différent. Car l’entraîneur argentin peut casser unilatéralement son contrat. Ce vendredi soir, c’est la version britannique de The Athletic qui évoque ce dossier qui fait beaucoup parler ces 48 dernières heures. Selon ce dernier, le PSG est conscient que Tottenham pousse fort pour faire revenir l’entraîneur argentin. Mais les dirigeants parisiens restent inflexibles. Ils comptent sur l’ancien défenseur central pour la saison prochaine. Ils ne veulent pas entendre parler d’un départ.