La France s’incline au Danemark, Mbappé remuant mais muet

L’Équipe de France joue son dernier match avant la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) ce soir avec un déplacement à Copenhague au Parken Stadium pour y défier le Danemark en Ligue des Nations. Eliminés de la course au Final Four, l’Equipe de France ne voudra pas descendre en Ligue B en cas de mauvais résultat ce soir. Les Danois voudront eux s’imposer et espérer un faux pas de la Croatie contre l’Autriche afin de se qualifier pour le Final Four. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a réalisé quelques changements mais n’a pas touché à son trio d’attaque, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud.

Mbappé se procure la première occasion du match

Lors des 15 premières minutes de la rencontre, l’Equipe de France met la pression à la défense danoise. Kylian Mbappé va offrir le premier frisson aux supporters français. Trouvé au second poteau, l’attaquant du PSG se retrouve seul et assène une belle frappe repoussée par Schmeichel (8e). Les Danois vont se réveiller et prendre totalement le contrôle du match. La France va voir une marée rouge déferler sur le but d’Alphonse Areola. Sur les coups de pied arrêtés, les Danois vont toujours réussir à trouver un joueur démarqué et se montrer dangereux. Une domination qui va être récompensée par deux buts en cinq minutes par l’intermédiaire de Dolberg (1-0, 34e) et Skov Olsen (2-0, 39e). Avec ce succès qui se dessine, le Danemark se dirige vers le Final Four de la Ligue des Nations. La France est pour l’instant sauvée et reste en Ligue A avec le nul entre la Croatie et l’Autriche (1-1).

Trois grosses occasions pour Mbappé

Au retour des vestiaires, Didier Deschamps réalise deux changements, Clauss et Fofana entrent, Saliba et Camavinga sortent. Les Français semblent mieux en seconde période mais attendent la 55e minute pour se montrer dangereux avec un bon coup franc de Griezmann repoussé par le gardien danois. C’est ensuite Kylian Mbappé qui va se procurer trois belles occasions. Mais l’attaquant du PSG va tomber sur un très bon Schmeichel (67e, 68e, 70e). La France ne va jamais réussir à revenir dans le match. Kylian Mbappé, qui a joué tout le match et qui a terminé avec le brassard de capitaine, aura été le Français le plus remuant. Grâce au succès de la Croatie contre l’Autriche (3-1) pour conserver sa place dans la Ligue A de la Ligue des Nations. Malgré ce beau succès, le Danemark ne sera pas au Final Four, échouant à un point de la Croatie.