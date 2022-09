La France s’impose face à l’Autriche, Mbappé buteur

Retour de la trêve internationale ce jeudi soir avec la rencontre opposant l’Équipe de France à l’Autriche, coup d’envoi à partir de 20h45 au Stade de France. Une échéance importante sachant que les Bleus pouvaient se voir rétrograder en Ligue B en cas de grosse contreperformance ce soir.

C’était le retour de l’Équipe de France ce jeudi soir à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des Nations. Mal embarqués dans le groupe A, les hommes de Didier Deschamps se trouvaient dans l’obligation de s’imposer face à leur public. En outre, hormis cet objectif, l’autre priorité était, bien évidemment, de préparer au mieux la Coupe du Monde qui débute dans un tout petit peu moins de deux mois. À noter que le sélectionneur devaient composer avec une flopée impressionnante d’absents. En plus de Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez ou Paul Pogba, Karim Benzema, Hugo Lloris ou bien encore Adrien Rabiot se trouvaient tous sur le flanc. De quoi rabattre quelques cartes au sein du XI tricolore, comme nous vous l’avons relayé un peu plus tôt dans la soirée.

Mbappé porte les Bleus

Et finalement, la France s’est imposée sur le score de 2-0. Après une première période assez soporifique marquée par une reprise exceptionnelle d’Aurélien Tchouameni sur la barre, les hommes de Didier Deschamps ont fait la décision lors du second acte. Et comme souvent que ce soit avec le PSG et la France, la lumière est venue de Kylian Mbappé. Après un rush impressionnant, le numéro 10 gardait son sang-froid pour tromper le portier autrichien (1-0, 56e). Intenable, le Bondynois dynamitait l’arrière-garde adverse jusqu’à ce qu’Olivier Giroud fasse définitivement la différence. Superbement servi par Antoine Griezmann, l’avant-centre milanais plaçait sa tête (2-0, 65e). Ce dernier n’est désormais plus qu’à deux buts de rejoindre Thierry Henry comme le meilleur buteur de l’Histoire de l’Équipe de France. Le score ne bougeait pas et la France s’imposait donc.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Varane, Badiashile – Clauss, Fofana, Tchouameni, Mendy – Griezmann, Giroud, Mbappé