Riolo annonce Galtier… remplaçant de Didier Deschamps

Le poste d’entraîneur du PSG est un perpétuel débat avec deux noms qui reviennent avec insistance ces derniers jours, ceux de Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Arrivé à l’OGC Nice l’été dernier, après un titre de champion de France avec le LOSC, le technicien de 55 ans avait paraphé un contrat de trois saisons, soit jusqu’en 2024, avec les Aiglons. Après une saison honorable avec l’OGC Nice (5e de Ligue 1), avec en point d’orgue une finale de Coupe de France (perdue face au FC Nantes), le coach français figure clairement sur la liste des dirigeants parisiens pour remplacer Mauricio Pochettino.

Une arrivée après la Coupe du Monde au Qatar

Depuis de nombreuses semaines, Daniel Riolo annonce que ce sera Zinedine Zidane qui officiera sur le banc parisien, malgré les nombreux démentis. Le journaliste l’avait indiqué en début d’année et jeudi dernier sur le plateau de l’After Foot. Ce lundi après la défaite de l’équipe de France face à la Croatie (0-1), le chroniqueur explique, selon ses informations, que le successeur de Didier Deschamps pourrait être… Christophe Galtier.

“Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde, on sait qui c’est… Celui qui doit récupérer le PSG ? Non je ne pensais pas à lui. Je pense plutôt à un gars à Nice qui est prêt, il y a des chances ! Zidane à Paris et Galtier en équipe de France en janvier ? Il y a des choses qui se discutent oui…”