Nsoki : « Neymar ? Il n’y avait rien de particulier »

Mercredi soir, lors du match nul entre Bruges et le PSG en Ligue des Champions, Stanley Nsoki a retrouvé son club formateur. Le titi parisien a été plutôt bon sur le terrain et a souvent été en confrontation avec Neymar. Les deux joueurs se sont gentiment frittés durant cette rencontre. Pour BeIN Sports, l’ancien niçois est revenu sur ce duel.

« Dans le foot il y a toujours de l’émotion. Dans le feu de l’action, une faute que je n’avais pas trop apprécié. Mais ça reste sur le rectangle vert et à la fin c’était oublié. Marquer mon territoire ? Non, il me reprochait peut-être d’être tombé par terre mais je ne pense pas être tombé tout seul et je lui faisais savoir. Il n’y avait rien de particulier.«

⚽️ #FootballShow

💻 @nsoki_stanley (@ClubBrugge) sur son accrochage avec Neymar : « Dans le foot il y a toujours de l’émotion. Mais ça reste dans le rectangle vert, à la fin du match c’était oublié » pic.twitter.com/4bkpR3Addf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 17, 2021

Stanley Nsoki est revenu sur le match nul entre Bruges et le PSG.

« Tout le monde connaît le PSG. On n’essayait pas trop de se concentrer sur l’évènement avant l’évènement. Même si on partait comme outsider, un match c’est 90 minutes. Et pendant 90 minutes, il faut faire preuve de conviction et y aller sans complexe, avec nos armes. C’est ce que l’on a fait mercredi soir et on ressort avec un point, un bon point de pris pour nous. »