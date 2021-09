Clauss explique s’inspirer de la façon de jouer de Hakimi

Jonathan Clauss est l’une des révélations de la Ligue 1 depuis la saison dernière. Titulaire indiscutable dans le 3-5-2 de Lens au poste de piston droit, il a dévoilé les joueurs qui l’ont inspiré depuis le début de sa carrière. Et Clauss a cité un ancien joueur du PSG – Dani Alves – et un actuel, Achraf Hakimi.

« J’aimais beaucoup le Daniel Alves du Barça. Il jouait dans une défense à 4 mais, à la ressortie du ballon, Busquets reculait entre les deux défenseurs centraux et Daniel Alves se retrouvait très haut dans le couloir. Pendant l’Euro, j’ai été impressionné par le Néerlandais Denzel Dumfries. Ce mec, c’est n’importe quoi. […]Il attaque, il défend et il est bon techniquement. […] Dans le même style, il y a aussi Achraf Hakimi. Même si le PSG joue à 4 derrière, il évolue comme un piston. Le mec est là-bas dans le coin quand le PSG défend et tout là-haut sur son aile quand Paris attaque, décrypte Clauss dans une interview au site de la Ligue 1. Sans me jeter des fleurs, je pense être un bon piston, et je sors parfois d’un match en étant content de moi, mais quand je vois Hakimi, Dumfries ou d’autres, je me dis que je suis encore loin de ce que certains sont capables de faire.«