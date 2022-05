Le PSG dévoile les festivités autour de la remise du trophée

Le PSG va jouer son dernier match de la saison demain soir (21 heures, Prime Video) dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. À l’issue de cette ultime rencontre au Parc des Princes de la saison 2021-2022, le club de la capitale va pouvoir présenter le trophée de champion de France à son public. Ce vendredi après-midi, les Rouge & Bleu ont dévoilé les festivités autour de ce 10e titre de champion de Ligue 1 qui seront proposées en marge du match contre les Messins.

Trois joueurs rentreront individuellement après leurs coéquipiers

« À la fin de la rencontre, un spectacle son, lumières et pyrotechnie illuminera le Parc des Princes avant que le Paris Saint-Germain et la LFP ne procèdent à la remise protocolaire du trophée Hexagoal de la saison de Ligue 1 Uber Eats« , indique le PSG dans son communiqué. Au moment d’aller chercher les médailles, trois joueurs rentreront individuellement sur le terrain à l’appel de leurs noms. Marco Verratti, seul joueur de l’histoire du championnat de France à avoir remporté huit titres, Kylian Mbappé – qui peut terminer meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 – ainsi que le capitaine Marquinhos. Bernard Lama remettre le trophée de meilleur passeur à l’attaquant alors que c’est Dominique Rocheteau qui lui offrira celui de meilleur buteur s’il le remporte. Andriy Shevchenko, légende ukrainienne du football, remettra l’Hexagoal.