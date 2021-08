Dabritz : “Rester positives et continuer à travailler”

Pour l’heure, la section féminine du PSG n’a pas goûté à la victoire depuis le début de sa préparation estivale. Défaites lourdement par Bordeaux d’abord (0-3), les filles de Didier Ollé-Nicolle se sont une nouvelle fois inclinées, cette fois face à la Roma (1-2) dans le cadre de la AMOS Women’s French Cup. Au sortir de ce revers, Sara Dabritz s’est exprimée. La francilienne reste forcément positive avec une seule chose en tête : la reprise du championnat. Le tout sera de bien se préparer jusque-là.

« Notre objectif aujourd’hui (mercredi, NDLR) était de gagner ce match, mais cela n’est pas passé. Il faut rester positives et continuer à travailler dur dans cette préparation. Nous avons une nouvelle équipe, il faut prendre le temps. Nous avons encore trois semaines pour travailler ensemble et pour nous découvrir un peu plus. Il faudra être prêtes pour le championnat. Nous jouerons forcément face à une belle équipe pour le prochain match car le Bayern et Lyon ont de très belles joueuses. Nous nous attendons donc à un très grand match. Nous ferons tout pour gagner », a confié Dabritz pour le site officiel parisien.