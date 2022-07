Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Leandro Paredes fait partie des joueurs dont les Rouge & Bleu aimeraient se séparer. Alors que dans un premier temps il expliquait qu’il comptait rester à Paris cette saison, sa position aurait changé ces derniers jours. L’international argentin ne serait pas contre un départ afin de s’assurer d’avoir un temps de jeu régulier en vue de la Coupe du Monde. Son nom revient régulièrement du côté de la Juventus Turin.

Un joueur de moins au milieu à la Juventus

D’après les dernières rumeurs, la Juventus souhaiterait se séparer de deux joueurs de son entrejeu afin de pouvoir s’attaquer au numéro 8 du PSG. La presse italienne parlait d’Aaron Ramsey et Arthur. Pour le premier cité, on parlait d’une résiliation de contrat. Ce mardi soir, la Juventus Turin a officialisé la rupture de contrat de l’international gallois. Un premier pas dans le possible recrutement de Leandro Paredes ? Réponse dans les prochaines semaines. Pour rappel, le PSG aimerait récupérer 20 millions d’euros pour l’ancien de la Roma.