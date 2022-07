Même s’il a fait le voyage avec le PSG au Japon, Leandro Paredes est l’un des joueurs qui pourrait partir cet été. L’international argentin n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au côté de Marco Verratti dans le milieu de terrain des Rouge & Bleu. Déjà annoncé sur le départ lors du mercato hivernal, son départ pour être acté cet été, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Dans cette optique, un club le suit depuis plusieurs mois, la Juventus Turin.

Un départ de Ramsey pour faciliter l’arrivée de Paredes

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Avant de bouger, la Vieille Dame doit dégraisser son milieu de terrain (Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Zakaria, Locatelli, Pogba et des jeunes Rovella, Miretti et Fagioli). Dans cette liste, Aaron Ramsey devrait être le premier à partir. Non convoqué pour la tournée aux Etats-Unis, tout comme Adrien Rabiot, l’international gallois devrait résilier son contrat, qui court jusqu’en juin 2023, dans les prochains jours. Il partirait de la Juve avec 3 millions d’euros et le club italien économiserait son gros salaire, 7 millions d’euros. Avec ce départ, la Juventus s’attaquerait alors à Leandro Paredes. Même si l’Argentin touche également 7 millions d’euros, un accord ne semble pas impossible à trouver assure la Gazzetta dello Sport. La chose la plus compliquée sera de trouver un accord avec le PSG, qui demande 30 millions d’euros pour son numéro 8.