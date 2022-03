Riolo : « Monaco / PSG ? C’est une débandade totale »

Le PSG a réalisé une piètre performance contre Monaco hier après-midi lors de la 29e journée de Ligue 1 (3-0). Les Parisiens semblaient être ailleurs et pas du tout concerné par la rencontre contre une très belle équipe de Monaco. Après cette performance indigne du statut des Rouge & Bleu, Daniel Riolo a poussé un gros coup de gueule.

« Le PSG n’est plus un club. Il y a une fracture dans le vestiaire entre beaucoup de joueurs qui ne se parlent plus. Neymar est totalement perdu, Messi n’a pas voulu venir, il a été dit qu’il est malade. Il n’y a plus rien, plus de fil conducteur. L’entraîneur n’existe plus et le président n’a pas dit un mot, on ne l’a pas entendu. Après un tel désastre, n’importe quel président aurait resserré les boulons, assure le polémiste dans l’After sur RMC. Ni Leonardo, Ni Nasser, rien. C’est une débandade totale. Et ils vont se traîner jusqu’à la fin de la saison. Avant le huitième (contre le Real, ndlr), j’avais dit que si le PSG ne passait pas ça pourrait très mal se finir. Heureusement que Paris a beaucoup d’avance et que les autres n’avancent pas.«