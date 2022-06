Le milieu de terrain sera l’un des chantiers importants du mercato du PSG. Afin d’apporter des joueurs fiables au côté de Marco Verratti, les dirigeants parisiens prospectent un peu partout en Europe. Les noms d’Aurélien Tchouameni, Sergej Milinković-Savić ou encore Paul Pogba ont été associés au club de la capitale. Pour le dernier cité, qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, serait aussi dans le viseur de la Juventus Turin.

Un retour imminent pour Pogba à la Juve ?

Selon les informations de la Repubblica, Paul Pogba serait prêt à faire un très gros effort sur son salaire pour revenir chez la Vieille Dame. Selon le média italien, l’international français serait prêt à signer un contrat de 7,5 millions d’euros par an avec des bonus. De son côté, le Corriere della Sera ne se fait aucun doute sur la prochaine destination de Paul Pogba. Selon le quotidien transalpin, son retour à la Juve serait imminent. Il ne resterait que des petits détails à régler pour officialiser l’affaire.

Deux offres de la Juve pour Angel Di Maria

Le Corriere della Sera fait également un point sur le dossier Angel Di Maria. La Juventus devrait faire deux offres au meilleur passeur de l’histoire du PSG. La première, un contrat d’un an avec un salaire de six millions d’euros plus des bonus. La deuxième, un contrat de deux ans avec un salaire de 7,5 millions d’euros. Massimiliano Allegri – le coach de la Vieille Dame – pousse pour convaincre l’international argentin de le rejoindre. El Fideo préférerait un contrat d’un an avec un plus gros salaire alors que la Juve, notamment pour une question fiscale, voudrait le signer deux ans.