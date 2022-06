Ce vendredi midi, les informations autour d’une possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG se sont accélérées. Alors qu’il ne semblait pas très chaud pour rejoindre les Rouge & Bleu, le champion du monde 98 serait désormais proche de trouver un accord avec les dirigeants parisiens pour s’installer sur le banc des champions de France selon plusieurs sources en France et en Espagne. Une possible arrivée qui pourrait chambouler le dossier Paul Pogba.

Pogba attendrait l’officialisation pour faire un choix sur son avenir

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba a décidé de ne pas prolonger avec les Red Devils et est donc libre de tout contrat. Depuis plusieurs jours, la presse italienne assure que l’international français est proche de trouver un accord avec la Juventus Turin pour retourner chez la Vieille Dame. Un contrat de trois ans avec un salaire de 7,5 millions d’euros par an l’attendrait. Mais selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain (29 ans) attendrait l’officialisation de l’arrivée de Zidane pour entamer des discussions avec le PSG. ZZ est fan de Pogba, et a déjà tenté de le faire venir au Real Madrid lorsqu’il était entraîneur des Merengue.