Encore ce matin, la presse italienne parlait d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG dans un triangle à trois avec un Kylian Mbappé qui rejoindrait le Real Madrid, l’international portugais qui le remplaçait au PSG et Mauro Icardi qui prendrait la place de CR7 à la Juventus. Du réchauffé pour toujours faire vivre un dossier qui n’en n’est pas vraiment un. Mais le club italien ne compte pas se séparer de son numéro 7 comme l’a une nouvelle fois expliqué Pavel Nedved, le vice-président de la Vieille Dame – en marge du match amical contre Cesena (3-1). “Il revient de vacances lundi et il reste avec nous”, indique l’ancien joueur au micro de Sky Sport Italia.