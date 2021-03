La Juventus pense à Icardi pour remplacer Dybala (CDS)

Après une bonne première saison sous le maillot du PSG (34 matches, 20 buts et 4 passes décisives), Mauro Icardi a plus de mal cette saison, notamment en raison de plusieurs blessures. L’Attaquant argentin n’a participé qu’à 17 matches toutes compétitions confondues pour 6 buts et 6 passes décisives. Malgré cette saison difficile, L’ancien de l’Inter attire les convoitises. Selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants de la Juventus Turin aurait fait d’Icardi un des remplaçants possibles de Paulo Dybala. Le quotidien sportif italien explique que la Juve est lassée des performances de Dybala et de l’échec des tentatives de prolongation de contrat de son attaquant, encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Dans cette optique, la Vieille Dame pourrait vendre Dybala – pour ne pas le voir partir libre en juin 2022 – et ainsi faire signer le numéro 9 parisien ou bien encore Antoine Griezmann. La Juventus pourrait même tenter de réaliser un échange avec Griezmann ou Icardi, sachant que le Barça et le PSG étaient intéressés par La Joya dans le passé.