Jallet : “La prolongation de Di Maria ? Une bonne nouvelle”

En fin de contrat en juin 2021, Angel Di Maria a officiellement prolongé son contrat d’un an plus une année en option avec le PSG. El Fideo va donc enchaîner une septième année sous le maillot Rouge & Bleu. Pour Christophe Jallet, ancien latéral droit parisien (2009-2014) dorénavant consultant Canal Plus, l’incertitude sur l’avenir de Di Maria pesait sur ses performances. “C’est une bonne nouvelle pour la fin de saison du PSG. Je le trouvais un petit peu en dedans avec ces histoires de contrat, de Neymar, Mbappé et Di Maria. Dans les médias, on parlait toujours de Neymar et de Mbappé mais jamais de Di Maria alors qu’il avait sa part de responsabilité dans les bons résultats, lance Jallet dans le Late Football Club. Je pense qu’il en a souffert un petit peu et ça s’est ressenti dans ses performances. Maintenant, ça lui assure une certaine sérénité et il va pouvoir se concentrer à 100% au terrain.“