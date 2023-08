La lette écrite du PSG qui demande à Mbappé de ne pas partir gratuitement

C’est ce qui avait été annoncé hier par le journal L’Équipe. C’est ce qui vient d’être confirmé par RMC Sport. Le PSG a bien envoyé une nouvelle lettre à Kylian Mbappé pour lui demander de partir maintenant ou de prolonger son contrat.

200 millions d’euros de manque à gagner

« Nous serions alors confrontés à la nécessité de procéder à la cession de joueurs, de revoir la politique d’intégration des jeunes joueurs formés au club à l’équipe première et très probablement de devoir engager une vague de licenciements. Cela remettrait en cause tout ce qui a été construit au sein du club. », avait annoncé le club dans des informations relayées par L’Équipe. L’attaquant français est mis sous pression mais ne désire toujours pas se plier aux exigences de son club. Il veut partir libre en juin 2024 un point c’est tout. Pour le PSG, ne pas vendre son joueur serait un vrai manque à gagner. RMC dévoile les montants de ces pertes à long terme. Mbappé doit prolonger s’il veut assurer la pérennité du club de la capitale, martèle le club. 200 millions d’euros, c’est les pertes estimées si Mbappé n’est pas vendu cet été ou l’été prochain. RMC Sport le rappelle, le PSG aurait pu empocher 300 millions d’euros avec le vente du joueur à Al-Hilal. L’attaquant de 24 est donc déterminé à camper sur ses positions. Malgré ce conflit, les Rouge & Bleu ont tout de même beaucoup dépensé lors de ce mercato estival. 195 millions ont été déboursées et bientôt 250 millions d’euros avec l’arrivée d’Ousmane Dembélé. Mais tous ces achats pourraient être compensés par la vente de gros joueurs comme Marco Verratti, Neymar et Kylian Mbappé. Le PSG a également dit que sa politique pourrait être impacté pour plusieurs fenêtre de transferts et pourrait « revoir sa stratégie de recrutement » si Mbappé partait libre.

À voir aussi : Mbappé, Verratti, Neymar, Dembélé et le FC Lorient … La première conférence de presse de Luis Enrique au PSG