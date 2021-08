Droits TV – Décision ce jeudi dans le litige beIN Sports-Canal Plus

Le flou règne autour des diffuseurs de la Ligue 1. Alors qu’Amazon possède 80% des droits du football français depuis juin contre une somme de 250M€ par saison, des différends existent entre Canal Plus, beIN SPORTS et la LFP concernant le lot 3. Acquis par beIN en mai 2018 pour 332M€ par saison et sous-licencié à Canal Plus, l’incertitude demeure concernant les diffusions des deux matches de Ligue 1 (samedi 21h et dimanche 17h).

Et comme le rapporte lequipe.fr, “le tribunal de commerce de Nanterre rendra sa décision jeudi, à 14 heures dans le litige opposant beIN Sports à Canal+ autour de la validité du contrat de sous-licence de deux matches de Ligue 1 par journée.” La Ligue de Football Professionnel s’est également joint à la procédure aux côtés de beIN Sports, via son cabinet Clifford Chance. L’objectif de la Ligue “est donc désormais de faire valoir le contrat de sous-licence signé entre beIN Sports et Canal+ et ainsi s’assurer de se faire payer au plus vite en obligeant la chaîne cryptée à régler son partenaire qui lui-même réglerait la LFP.”

Si la décision de la justice est en sa défaveur, la chaîne cryptée pourrait une nouvelle fois faire appel. Un appel qui ne pourrait plus être suspensif. Ainsi, Canal Plus serait dans l’obligation d’honorer son contrat “en attendant une prochaine audience.” De son côté, le duo beIN-LFP pourrait demander des pénalités “de l’ordre d’un million et demi d’euros par jour de retard”, selon une source proche du dossier. L’Equipe conclut en précisant qu’une autre décision sera attendue par la justice ce mercredi, “celle de la LFP contre beIN Sports, pour l’obliger à respecter son contrat.”