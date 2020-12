C’est le plus gros flop de l’année 2020. Mediapro avait récupéré les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 en 2018. Le groupe espagnol avait fait une offre à plus d’1 milliard d’euros. Mais quelques mois seulement après le lancement de sa chaîne Téléfoot, Mediapro a trouvé un accord avec la LFP pour se séparer de ses droits pour 100 millions d’euros. Le groupe n’avait pas versé ses échéances de novembre et décembre expliquant que la crise du Coronavirus l’avait impacté, demandant même que son investissement passe sous le milliard afin qu’il puisse continuer à diffuser le championnat de France. Mais la LFP a été intransigeante et don Mediapro a “abandonné” ses droits. Ils sont donc de retour sur le marché et le sauveur doit s’appeler Canal Plus. Mais les discussions n’ont pas encore abouti et Téléfoot va continuer à diffuser les matches de Ligue 1. Dans des propos relayés par Foot Mercato, Téléfoot la Chaîne à fait savoir qu’a minima elle diffusera le championnat de France jusqu’au 10 janvier. Soit les 18e et 19e journées.