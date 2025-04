La Ligue 1 pas assez attractive pour Mohamed Salah ?

Après plusieurs mois de suspense, Mohamed Salah a prolongé avec Liverpool. Annoncé dans le viseur du PSG, l’international égyptien a estimé que la Ligue 1 n’était pas assez attractive.

En fin de contrat le 30 juin prochain à Liverpool, Mohamed Salah ne savait pas encore de quoi son avenir serait fait. Ces dernières semaines, on évoquait un départ pratiquement inéluctable de chez les Reds, la proposition de prolongation de contrat ne convenant pas à l’international égyptien. Son nom a alors été associé au PSG, un accord entre les deux parties étant même évoqué, même si Nasser al-Khelaïfi avait démenti. Mohamed Salah a finalement prolongé son contrat avec le club anglais hier. The Athletic a fait un point sur les coulisses du choix de prolonger.

Elle n’a pas la visibilité de la Premier League

Selon le média britannique, le PSG n’a jamais vraiment été envisagé par le clan Salah. Ramy Abbas, l’avocat qui représente l’attaquant des Reds a rapidement calculé l’impact financier d’une arrivée de Salah en France. Il en a conclu que la Ligue 1 ne bénéficiait pas de la visibilité de la Premier League et donc qu’une signature dans le championnat de France aurait un impact négatif sur les sponsors de l’Égyptien. The Athletic explique qu’il y avait aussi la possibilité de l’Arabie saoudite. Mais, il aime sa vie en Angleterre, où sa vie privée est respectée et où il peut se concentrer sur sa carrière. Il n’était pas sûr qu’il en soit de même en Arabie saoudite, pays voisin de son Égypte natale, souligne la publication. Le niveau du championnat saoudien a été un autre frein. Mohamed Salah estime que les meilleures années de sa carrière sont encore à venir et il souhaitait donc rester dans un championnat compétitif. La possibilité de signer dans un autre club de Premier League a été envisagée, mais vite écartée. Il ne voulait rejoindre aucun des clubs de Manchester. Seul un retour à Chelsea, club dans lequel il a joué lors de la saison 2014-2015 aurait pu intéresser Mohamed Salah, estimant avoir encore quelque chose à prouver sous le maillot du club anglais. Mais la stratégie de Chelsea, axée sur le recrutement de jeunes joueurs, a mis rapidement fin à cette possibilité, conclut The Athletic.