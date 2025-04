PSG – Gianluigi Donnarumma meilleur gardien du monde ?

Gianluigi Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens du monde, même s’il alterne le bon et le moins bon. Mais selon les chiffres, l’international italien est le meilleur gardien du monde.

Au PSG depuis l’été 2021, Gianluigi Donnarumma est considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde. Annoncé comme l’une des pépites au poste de gardien à ses débuts en professionnel, à l’âge de 16 ans, l’international italien alterne le bon et le moins bon dans les cages du PSG ou de la Squadra Azzurra, la double confrontation contre Liverpool le montrant parfaitement. Mais selon le CIES, Gianluigi Donnarumma est le meilleur gardien du monde.

Il devance Sommer et Courtois

Dans sa dernière étude, l’Observatoire du football dévoile les 100 gardiens les plus performants au monde lors de la dernière année selon un indice sur une échelle de 100 spécifiquement conçu par ses soins *. Et avec tous les critères pris en compte, le gardien numéro 1 du PSG truste la première place avec un impressionnant indice de 95,5 sur 100. Il devance Yann Sommer (91,7 / Inter Milan) et Thibault Courtois (88 / Real Madrid). Le top 5 est complété par Stanislav Agkatsev de Krasnodar et Mark Flekken de Brentford. Deux autres gardiens de Ligue 1 figurent dans le Top 15 de cette étude, Djordje Petrovic (Strasbourg, 11e) et Lucas Perri (Lyon, 13e). L’ancien gardien du PSG et actuel portier de Nice, Marcin Bulka, se classe 21e, Radoslaw Majecki (Monaco, 37e), Brice Samba (Rennes, 58e).

* Pour définir ce classement, plusieurs critères ont été retenus dont le niveau moyen d’adversité lors des matchs, les résultats obtenus lors de ces rencontres, mais aussi l’écart entre le pourcentage d’arrêts réalisés et le pourcentage d’arrêts attendus. Seuls les gardiens avec un écart positif sur ce dernier critère ont été pris en compte.