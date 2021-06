Après l’Euro et la Copa America, il y aura les Jeux Olympiques de Tokyo. Une compétition qu’aurait aimé jouer Marquinhos et Neymar. Mais les deux Parisiens ne figurent pas dans la liste définitive d’André Jardine. Le sélectionneur a sélectionné 18 joueurs, 10 jouant au Brésil et 8 en Europe. Et la surprise de cette liste se nomme Daniel Alves (38 ans). L’ancien parisien – qui joue actuellement à Sao Paulo – occupe l’une des trois places des joueurs de plus de 23 ans.

La liste définitive du Brésil pour les JO

Santos, Brenno – Daniel Alves, Gabriel Menino, Guilherme Arana, Gabriel Guimarães, Nino, Diego Carlos – Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Gerson, Claudinho, Matheus Henrique – Matheus Cunha, Malcom, Antony, Paulinho, Pedro