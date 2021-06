Le PSG a refusé de libérer Marquinhos et Neymar pour les JO (ESPN Brésil)

Alors que de nombreux Parisiens disputent actuellement les compétitions internationales (Euro et Copa America), certains joueurs pourraient enchaîner avec les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Outre Colin Dagba et Kylian Mbappé avec l’Equipe de France Espoirs, Marquinhos et Neymar Jr sont également des prétendants pour faire partie de la liste du Brésil. Cependant, les deux Brésiliens ne seront pas présents avec leur sélection pour disputer cette compétition. En effet, comme le rapporte ESPN Brésil, le PSG a opposé un veto suite à la demande de la CBF (Confédération brésilienne de football). Le club de la capitale a prévenu “qu’il ne libérerait pas Neymar et Marquinhos pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo avec l’équipe brésilienne.”

De son côté, le sélectionneur de l’équipe olympique du Brésil – André Jardine – voulait compter sur les deux Parisiens. “Avant d’être démis de la présidence de la CBF, Rogério Caboclo a même envoyé un courrier à Paris demandant au club de revoir sa position. Cependant, l’équipe française a souligné qu’elle n’abandonnera pas deux de ses titulaires.” La principale raison du refus du PSG est que la période des Jeux Olympiques est placée hors des dates FIFA. Ainsi, le club de la capitale n’a pas l’obligation de libérer ses joueurs. Toujours selon ESPN Brésil, “la CBF étudie actuellement des scénarios, mais l’idée n’est pas d’entrer en conflit avec les clubs.” Pour rappel, trois athlètes de plus de 24 ans peuvent être convoqués pour participer aux Jeux Olympiques. Ainsi, André Jardine voulait compter sur Weverton (gardien / 33 ans), Marquinhos (24 ans), Neymar Jr (29 ans). La liste définitive doit être donnée avant le 30 juin. Pour rappel, Marquinhos et Neymar Jr avaient remporté cette compétition en 2016.