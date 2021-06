Laporta : “Nous sommes en compétition avec des clubs d’état”

Depuis le transfert de Neymar au PSG à l’été 2017, le FC Barcelone et les Rouge & Bleu sont en très mauvais termes. Le club catalan n’hésitant pas à s’attaquer au PSG et à ses propriétaires. Lors de ce mercato estival, les deux clubs se disputent plusieurs dossiers. Le club de la capitale en a gagné un avec Georginio Wijnaldum, qui a discuté pendant un mois avant d’opter pour le PSG. Le Barça est sur le point d’en gagner un avec Memphis Depay. Il y a aussi le dossier Lionel Messi. Ce jeudi, Joan Laporta – le président catalan – a donné une conférence de presse. Il n’a pas hésité à s’attaquer au Paris-Saint-Germain. “Nous sommes en compétition avec des clubs d’état qui peuvent miner les opérations que nous tentons. Ce n’est pas juste. Nous sommes dans une période difficile dans laquelle ce n’est pas suffisant de faire une offre et d’arriver à un accord“, se lamente Laporta dans des propos relayés par Eurosport.