Comme chaque année, le PSG voit plusieurs de ses jeunes titis parisiens quitter le navire pour signer un premier contrat professionnel dans une autre équipe et cela malgré des propositions de le faire dans leur club formateur à l’image de Soumaïla Coulibaly, qui a décidé de devenir professionnel au Borussia Dortmund, ou bien encore d’Hubert Mbuyi-Muamba qui a décidé de rejoindre Hoffenheim. Mais le PSG laisse aussi partir volontairement certains de ses jeunes du centre de formation. Cette année, les Rouge & Bleu ont décidé de laisser partir libre Issac Hemans (1996), Richard Makuntugu (2001), Hussayn Touati (2001), Yanis Saidani (2001) – plusieurs fois convoqué dans le groupe pro ces dernières semaines – Axel Eboki Poh (2004), Stredair Appuah (2004) et Romain Sallard (2003) comme le rapporte Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport, sur son compte Twitter. Le journaliste fait également savoir que le PSG a proposé des contrats à Randriamamy, Najeh, Bodiang, Mbuyi, Cissé, Weidmann, Bikouta, Chabrol, Noireau, Zahui et Labila. “On sait déjà que Mbuyi et Noireau ont refusé. Encore un espoir pour Labila. Il se dit que Moussa Cissé pourrait partir aussi“, commente Loïc Tanzi.