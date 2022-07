La liste des joueurs dont le PSG veut se séparer s’allonge

Le PSG veut entamer un véritable dégraissage de son effectif avant d’attaquer la nouvelle saison. Depuis quelques années, nombreux sont les joueurs qui profitent d’un certain confort au sein du club parisien. L’arrivée de Luis Campos avec l’aide d’Antero Henrique ont pour objectif de vendre les joueurs « indésirables » de l’effectif.

La liste grandira en fonction des arrivées

Pour rappel, Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Draxler et Rafinha font partie des joueurs dont le PSG souhaite absolument se séparer. Et selon le journaliste Saber Desfarges, la liste de ces éléments plus désirés par le club s’est allongée aujourd’hui… et pourrait même continuer à grandir en fonction des prochaines arrivées. « Le club se montre intransigeant, voire rude, avec les joueurs qu’il souhaite voir partir », annonce le journaliste français. Par ailleurs, Thilo Kehrer a rejoint ces joueurs selon le journaliste Benjamin Quarez. Avec le premier entrainement du nouveau venu, Nordi Mukiele, le défenseur allemand a intégré le deuxième groupe de joueurs dont le club de la capitale souhaite se séparer et ne fera donc pas le déplacement pour le Trophée des Champions.