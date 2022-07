Dimanche soir (20 heures, Prime Video), le PSG et Nantes s’affronteront dans le cadre du Trophée des Champions. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Kylian Mbappé, suspendu. Malgré ce constat, l’international pourrait tout de même voyager avec ses coéquipiers. Un voyage qui est programmé pour demain après-midi. L’entraîneur parisien n’a pas encore acté le groupe qu’il convoquera pour la rencontre.

Mukiele et Ekitike présents dans le groupe

Mais selon nos informations, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, devraient bel et bien être conviés à Tel Aviv pour affronter Nantes dans le cadre du Trophée des Champions. Les deux joueurs ont participé à leurs premiers entraînements collectifs avec le PSG hier et aujourd’hui. Les joueurs avaient pour ligne de mire ce premier match officiel et seront donc dans le groupe pour cette affiche. À noter que Le Parisien indique également que les indésirables Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Draxler et Rafinha, qui s’entraînent dans un second groupe, ne seront évidemment pas du voyage aussi.