La mise au point de Lucas Hernandez sur son avenir au PSG

Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Lucas Hernandez a décidé de sortir du silence après les rumeurs de départ à son sujet.

Revenu de sa grave blessure au genou en décembre dernier, Lucas Hernandez essaye encore de retrouver ses meilleures sensations. En difficulté lors de ses entrées en jeu, l’international français est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu et doit faire face à la concurrence de Willian Pacho et Lucas Beraldo au poste d’axial gauche. Après cette saison historique des Rouge & Bleu, l’avenir de l’international français a été remis en question en raison de son statut de remplaçant sous les ordres de Luis Enrique.

« J’évoluerai au PSG la saison prochaine »

Mais face à ces rumeurs, le principal concerné a décidé de mettre les choses au clair, via son compte Instagram : « Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j’aurai demandé à partir du PSG si mon statut n’évoluait pas. Je tiens à dire que je n’ai absolument pas demandé à partir, et que j’évoluerai au PSG la saison prochaine, en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du Paris Saint-Germain à chaque fois que le coach m’en donnera l’occasion ! Merci pour votre soutien… ‘Ici c’est Paris' »