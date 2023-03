En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir. Rodrigo De Paul, son coéquipier en sélection argentine, lui a conseillé, avec humour, une destination pour son futur.

Lionel Messi ne sait pas s’il jouera encore au PSG la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin, il discute toujours avec ses dirigeants pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais alors qu’en début d’année 2023, cette prolongation était en très bonne voie, ces dernières semaines la donne aurait légèrement changé. Même s’il ne discuterait qu’avec le PSG, ce n’est pas sûr qu’il poursuive pour une troisième saison à Paris. Rodrigo De Paul, son coéquipier en sélection argentine, qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux lors de la Coupe du monde avec son rôle de « garde du corps » de Messi a manié l’humour au moment d’évoquer l’avenir de la Pulga.

« Qu’il vienne ici, à Madrid »

« Qu’il vienne ici, à Madrid. On dit à Angelito (Angel Correa, ndlr) de lui donner le numéro 10, on lui cherche un petit appartement dans le centre de Madrid, a plaisanté le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid dans une interview accordée à l’émission El Larguero de la Cadena Ser avant d’encenser le joueur du PSG. C’est de la magie ce que fait Leo. On ne cesse jamais de le comprendre ou de le lire. C’est un extraterrestre, un animal. Lorsque vous vous préparez parce que vous sentez que vous allez perdre le ballon parce qu’il est entre trois ou quatre, il sort de ces situations.«