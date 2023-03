Le PSG cherchera à enrôler un nouvel avant-centre l’été prochain. Le nom de Victor Osimhen, artilleur prolifique du SSC Napoli, serait notamment l’une des priorités rouge et bleu dans ce secteur.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les cartouches offensives à la disposition de Christophe Galtier brillent par leur qualité, mais nullement par leur quantité. Déjà assez peu nombreuses, ces dernières se sont encore amoindries avec le départ non-compensé de Pablo Sarabia en janvier dernier. Le but pour Luis Campos sera donc de dénicher l’avant-centre idoine. Et si ce joueur était finalement Victor Osimhen ?

Victor Osimhen est ouvert en ce qui concerne son avenir

L’ancien lillois brille de mille feux du côté du SSC Napoli cette saison avec qui il a inscrit la bagatelle de 19 buts en 22 apparitions en Serie A. Et forcément, de telles prédispositions entraîneront une rude concurrence sur le mercato. Car outre le PSG, Manchester United, Manchester City et même le Bayern Munich suivraient de près l’évolution du buteur nigérian de 24 ans. Problème, les Partenopei ne se montreront pas tendres en affaires pour un joueur qui leur avait coûté pas moins de 80 millions d’euros à l’époque. Interrogé sur son avenir à court terme, le principal intéressé a d’ailleurs été assez flou, laissant la porte ouverte à un départ mais sans évoquer de destinations précises. « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je pense que je suis sur la bonne voie. A la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et je discuterai de tout. Je négocierai également avec le club. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble », a-t-il sobrement indiqué dans des mots délivrés à Sport1.