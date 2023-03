Avec les départs d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, le rôle de capitaine est vacant en equipe de France. Deux joueurs se distingueraient pour le récupérer, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Luis Fernandez ne confirait pas, pour le moment, le brassard à l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé prend de l’ampleur que ce soit au PSG ou en équipe de France. Faisant partie des vice-capitaines chez les Rouge & Bleu, il pourrait être celui de la sélection française après le départ à la retraite internationale d’Hugo Lloris et Raphaël Varane. Selon les dernières indiscrétions, ce rôle se jouerait entre lui et Antoine Griezmann. Pour Luis Fernandez, le numéro 7 du PSG deviendra un jour le capitaine des Bleus. Mais il ne veut pas rajouter une pression supplémentaire au Bondynois et préfèrerait attendre un peu avant de le voir capitaine de l’équipe de France.

« Pour le moment, déchargeons-le de cette pression »

« Attention, je ne dis pas qu’il ne doit pas le porter. Mais pour le moment, je préfère qu’on le laisse libre, tranquille. Il l’aura un jour, c’est sûr. Mais pour le moment, déchargeons-le de cette pression. Il est exceptionnel sans le brassard, qu’il le reste, lance l’ancien joueur et coach du PSG pour Le Parisien. Après l’Euro 2024, bien sûr que son heure viendra. Il pourrait par exemple faire ses preuves lors des Jeux olympiques de Paris. Il peut être capitaine sans avoir le brassard. »

« Ce brassard serait à la fois une récompense et une décision logique pour Griezmann »

Luis Fernandez opterait donc pour Antoine Griezmann. « Je l’ai beaucoup apprécié dans ses attitudes pendant le Mondial. Il s’est dévoué corps et âme. Ce brassard serait à la fois une récompense et une décision logique. Avec Didier, il y a vraiment un lien très fort. L’entraîneur a besoin de s’appuyer sur ce genre de mec. Il y a deux ans, quand il était en plein doute à Barcelone, je ne lui aurai pas donné, mais depuis, il a fait preuve d’une grande force de caractère« , conclut la légende du PSG.