Kylian Mbappé a été stratosphérique hier soir lors du large succès du PSG contre Lorient (5-1) en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Double buteur et triple passeur, l’attaquant a été impliqué sur les cinq buts de la soirée. À l’issue de ce match, il a été interrogé sur son avenir. Il a expliqué ne pas avoir encore pris sa décision expliquant qu’il réfléchissait « parce qu’il y a des nouveaux éléments, plein de paramètres. » Une phrase qui a mis le feu dans la presse espagnole.

Dans son édition du jour, Marca explique qu’au sein du Real Madrid, ils restent très calmes face à cette situation. « Ce serait une grande surprise s’il revenait sur une décision qui semble avoir été plus que prise« , estime le quotidien sportif madrilène qui avance également que Kylian Mbappé aurait refusé six prolongations de contrat avec le PSG. Une information que l’on prendra évidemment avec des pincettes. « À moins de trois mois de la fin de son contrat, il semblerait étrange qu’au final ces « nouveaux éléments » auxquels il fait référence l’aient fait changer d’avis« , conclut Marca. De son côté, AS est dans les mêmes dispositions en indiquant que les dirigeants madrilènes restent calmes « Il est celui choisi pour être la pierre angulaire du prochain projet et il est convaincu que tout se concrétisera. Ses futures expositions se dérouleront dans le nouveau Bernabéu et pas contre Lorient.«

Dans la célèbre émission El Chiringuito, cette phrase a évidemment fait beaucoup parler. Cela a été le sujet des trois quarts de l’émission. Juanma Rodríguez, journaliste spécialiste du Real Madrid, n’a pas été tendre avec l’attaquant du PSG. « Ce n’est pas comme ça qu’on négocie avec le Real Madrid. Le club est au-dessus de tout. » Un autre intervenant se montre inquiet. « Madrid doit avoir peur, Mbappé prend du recul. » Le présentateur du show, Josep Pedrerol, a expliqué avoir reçu des informations du Real Madrid qui explique « être tranquille » dans ce dossier.